Zwei psychisch Kranke sind ein Herz und eine Seele

Wenn zwei Menschen aufgrund einer chronischen Erkrankung mit sich selber beschäftigt sind, fehlt oft die Kraft für eine Beziehung. Geht es dabei um eine psychische Erkrankung, kommt es noch seltener zu einer dauerhaften Verbindung.

Umso erfreulicher ist es, dass es Menschen unter psychosozialer Betreuung wie im Landespflege- und Betreuungszentrum (LPBZ) Christkindl schaffen, eine dauerhafte Verbindung aufrecht zu erhalten.

Monika Eder (68) und Stefan Gaadt (73) leben aufgrund ihres psychosozialen Unterstützungsbedarfs seit mehreren Jahren im LPBZ Christkindl in Garsten. Dort haben sich ihre Erkrankungen durch die anhaltende individuelle Therapie so weit stabilisiert, dass sie beziehungsfähig geworden sind.

Das Umfeld nimmt die beiden als Paar wahr, sieht man sie doch immer wieder Händchen haltend durch die Gänge schlendern, in der Halle miteinander plaudern oder erlebt eine Umarmung mit. Ab und zu fahren sie gemeinsam in die Stadt, wo Stefan seiner Monika eine kleine süße Aufmerksamkeit kauft.

Während Krankheitsschub ist Pause angesagt

Im Vordergrund steht bei Monika und Stefan die Nähe zueinander, Gespräche zu führen, füreinander da zu sein und einander seelisch zu stützen. Ein respektvolles Miteinander, ein stetes Herantasten an den anderen.

Behutsam und langsam hat auch ihre Beziehung begonnen. So klopfen die beiden nach wie vor etwa an der Zimmertür des anderen an, bevor sie eintreten. Für Außenstehende sieht es so aus, als könnten sie nicht ohne einander und bräuchten die gegenseitige Nähe.

Doch während einer psychischen Krankheitsepisode macht die Zweisamkeit Pause. Der eine Partner, dem es gerade psychisch nicht gut geht, braucht Ruhe und zieht sich in sein Zimmer zurück, der andere erkundigt sich laufend bei den Wohngruppen-Mitarbeitern nach dem Gesundheitszustand des Partners.

So behutsam die zwei im Umgang miteinander sind, so ungestüm ist der Redeschwall, wenn man sie unabhängig voneinander fragt, was ihnen am jeweils anderen gefällt. Was schätzt Monika an Stefan? „Dass er immer für mich da ist, dass wir zusammenhalten und gemeinsam Spaß haben und durch dick und dünn gehen. Ich finde Stefan sehr hübsch, besonders sein Lächeln ist einnehmend.“

Und auch Stefan hält nicht hinter dem Berg, wenn er sagt: „Die Moni ist voll hübsch und lieb. Ich rechne es ihr hoch an, dass sie immer für mich da ist. Sie unterstützt mich bei den Dingen des alltäglichen Lebens wie zum Beispiel beim Telefonieren. Herrlich ist ihr Humor und ihr nettes Lächeln.“

Es fällt auf, dass hier jeder für den anderen rasch mehr Zuschreibungen parat hat, als dies bei durchschnittlichen Paaren oft der Fall ist. Wenn es um die Dauer der Beziehung geht, sind sie sich allerdings uneins: Sieht sich Monika seit vier Jahren in einer Beziehung, findet Stefan, dass es schon viereinhalb sind.

Beziehung ist ein Segen

Für LPBZ-Christkindl-Direktor Horst Konrad ist eine derartige Beziehung ein Segen: „Jeder akzeptiert es, wenn der andere eine psychische Krise durchläuft. Sie sind füreinander da. Diese Beziehung wirkt nicht nur stabilisierend auf den Partner, sie bringt die Erfahrung, dass Beziehung etwas Positives sein kann und damit auch Lebensfreude, was sich wiederum positiv auf das jeweilige Krankheitsbild auswirkt.“

„Dass sich zwei Menschen unter den Bewohnern finden, ist sehr selten, stehen doch die psychischen Erkrankungen quasi dazwischen, die eine Beziehung schnell einmal aus dem Takt bringen können“, weiß LPBZ Christkindl-Wohnbereichsleiter DGKP Alexander Hofer: „Das letzte Mal, dass sich bei uns eine Bewohnerin und ein Bewohner gefunden haben, ist bereits 15 Jahre her.“