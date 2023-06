Zwei Schülerinnen in Linz aus der Donau gerettet

Zwei 16-Jährige sind Montagabend aus der Donau in Linz gerettet worden. Die Niederösterreicherinnen waren auf einem Schulausflug in Linz und gingen am Donaustrand ins Wasser. Sie wurden von der Strömung abgetragen und kamen nicht mehr aus eigener Kraft an Land, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die beiden hielten sich am südlichen Brückenpfeiler der Nibelungenbrücke fest und schrien um Hilfe, als um 18.40 Uhr die Polizei gerufen wurde. Als die Streifen eintrafen, war die Rettung schon in Gange: Von einem privaten Boot wurde den Mädchen aus den Bezirken Mödling und Baden ein Rettungsring zugeworfen.

An diesem hielten sie sich fest und das Boot zog sie entgegen der starken Strömung weg. Über die Notleiter eines weiteren Bootes gelangten die Schülerinnen in Sicherheit und wurden den Einsatzkräften an Land übergeben.