Zwei Schwerverletzte nach Raufhandel in Schärding

Bei einer Schlägerei am Sonntagfrüh in Schärding, an der mehrere Männer beteiligt waren, wurden zwei Personen schwer verletzt. Einige der Beteiligten konnten flüchten. Die Polizei ersucht um Mithilfe.

Am 8. September kurz nach 4 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen nach Schärding zu einem Raufhandel gerufen. Daran waren mehrere Personen beteiligt – zwei Männer im Alter von 22 und 40 Jahren aus dem Bezirk Schärding wurden dabei schwer verletzt.

Bei der Flucht angefahren

Daraufhin sind zwei weitere beteiligte Personen mit einem Auto geflüchtet, wobei bei der Flucht der 40-Jährige angefahren wurde. Beim Eintreffen der Polizeistreifen waren die beiden flüchtigen Männer bereits mit einem silberfarbenen Audi mit Rieder Kennzeichen davongefahren. Eine Fahndung verlief bis dato negativ. Ein Zeuge filmte den Raufhandel – das Videomaterial wurde sichergestellt.

Täterbeschreibung der geflüchteten Männer: Einer der beiden Männer trug ein weißes T-Shirt, hat eine korpulente Statur und trug eventuell eine Brille. Der zweite Mann trug ein braunes Shirt, eine schwarze Hose, hatte dunkle Haare und ist vermutlich ausländischer Herkunft.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schärding unter Tel. 059133/4270-100 zu melden.