Zwei Tote bei schwerem Unfall in Oberösterreich

Bei einem Verkehrsunfall in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) sind in der Nacht auf Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto mit Elektroantrieb war von der Fahrbahn abgekommen und offenbar frontal gegen einen Baum gekracht.

Das Fahrzeug wurde in ein Maisfeld geschleudert und ging in Flammen auf. Die zwei Insassen, deren Identität Sonntagvormittag der Polizei noch nicht bekannt war, konnten sich nicht mehr befreien und starben in den Flammen, hieß es gegenüber der APA.

Der schwere Verkehrsunfall passierte auf der Uttenthaler Straße. Der Wagen war aus Richtung Wallern an der Trattnach kommend von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Obstbaum gekracht.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Im ausgebrannten Wrack entdeckten die Rettungskräfte die zwei Leichen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, das Auto mit Elektroantrieb begann während der Bergung der Unfallopfer immer wieder zu brennen. Das Unfallwrack wurde von einem Abschleppunternehmen in eine spezielle Transportwanne für Elektrofahrzeuge verladen.

Es muss nun für bestimmte Zeit in einem Quarantänecontainer für Elektrofahrzeugbrände aufbewahrt werden. Die Uttenthaler Straße war während der Aufräumarbeiten gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr um.