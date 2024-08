Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Mühlviertel

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag auf der B126 in Zwettl an der Rodl bei der Gengerkreuzung. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Im Einsatz waren das NEF Zwettl, zwei Fahrzeuge des Roten Kreuzes, die Polizei aus den Dienststellen Bad Leonfelden und Hellmonsödt sowie die Feuerwehr Zwettl an der Rodl.

Die zwei verletzten Personen bereits wurden vom Roten Kreuz betreut und nach notärztlichen Versorgung in das Klinikum Freistadt transportiert.

Die Feuerwehr entfernte schließlich die beiden Unfallfahrzeuge und reinigte die Straße.