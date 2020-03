Citroën C5: Ein Vulkan, wenn er denn will

Der SUV-Boom ist auch Citroën nicht verborgen geblieben, daher setzen die Franzosen große Stücke auf den extravagant gezeichneten C5 Aircross. Mit seiner aufpreispflichtigen Metalliclackierung namens „Vulcano Rot“, seinen 18er-Alus und seinen Plastikbodenleisten gibt sich der Bolide robust, feurig und wuchtig.

Die Front zieren schmale LED-Scheinwerfer gepaart mit in Chrom gehaltenen Lüftungsschlitzen, in die der markentypische Doppelwinkel gekonnt eingearbeitet wurde.

Den bulligen Charakter unterstreichen die kurzen Überhänge vorne wie hinten, die kurze Motorhaube sowie recht kleine, sich hinten verjüngende Fensterflächen. Das Heck wiederum wird von seinen eckigen LED-Leuchten und den zwei chrombesetzten Auspuffendstücken geprägt.

Typenschein Citroën C5 Aircross Shine BlueHDi 180 EAT8 Preis: ab € 40.090,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 43.582,- unter anderem inklusive Metalliclackierung Volcano Rot € 602,70, Park Assist 360 Paket € 356,70, Standheizung € 1537,50 und Grip Control mit Bergabfahrhilfe 307,50; einen Citroën C5 Aircross (Live PureTech 130) gibt es ab € 25.690,-

NoVA/Steuer: 3 %/ € 691,20 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbeschränkung, 3 Jahre auf Karosserielackierung, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 25.000 km oder jedes Jahr Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1997 cm³, 130 kW/177 PS bei 3750 U/min, max. Drehmoment 400 Nm bei 2000 U/min

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 211 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,4 s

Leistungsgewicht: 9,38 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 5,3/4,3/4,7 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,7 Liter

CO2-Ausstoß: 130 g/km

NOx: 0,0291 g/km; Euro 6d-TEMP Eckdaten:

L/B/H: 4500/1969/1689 mm

Radstand: 2730 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1660/2110 kg

Kofferraum: 580-1630 Liter

Tank: 53 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 235/55 R18 91V auf 18“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/ACC/LKA

Airbags: 6

So extravagant der gut 43.000 Euro teure Franzose außen gestaltet ist, so extravagant gibt er sich auch innen. Das Design im leder- und chrombehafteten Cockpit ist bewusst auffällig gehalten, am besten erkennbar an den markanten Lüftungsdüsen, die den mittig platzierte, acht Zoll großen Touchscreen flankieren. Die Menüführung im Citroën ist unkompliziert. Unter dem Touchscreen befindet sich die Touchleiste, um rasch die Menüs wechseln zu können – oder um die Sitzheizung zu aktivieren.

Leicht versteckt und ein wenig nach hinten gerückt ist nochmals darunter die Einheit für die Klimaanlage positioniert. Der nach vorne zeigende Schalthebel für die Automatik liegt perfekt in der Hand. Hinter dem voluminösen, oben und unten abgeflachten Lederlenkrad gibt eine zwölf Zoll große digitale Tachoeinheit, die sich nach individuellen Bedürfnissen konfigurieren lässt, die Fahrinfos weiter. Alles in allem ein ästhetisch reizvolles Cockpit – ein Freigeist, könnte man sagen.

Fahrer und Beifahrer genießen viel Platz. Schade ist nur, dass der C5 Aircross seine voluminösen Außenmaße nicht an seine Fondpassagiere weitergibt. Speziell die Beinfreiheit ist im 4,5 Meter langen Franzosen ziemlich eingeschränkt. Davon abgesehen reist es sich im SUV bequem: Das Ledergestühl ist weich, bequem und langstreckentauglich, die Ablagen bieten reichlich Platz und im Übermaß vorhanden.

Auch das gut verarbeitete Gepäckabteil reicht mit seinen 580 Litern locker für Familienurlaub, Großeinkäufe oder Umzugsservices – und lässt sich durch Umlegen der Rückbank auf wohlfeile 1630 Liter ebene Ladefläche erweitern; wenn auch mit einem großen Spalt.

Gestartet wird mittels Startknopf, der aber leider erst mit Verzögerung reagiert. Das ist übrigens bei vielen Modellen des PSA-Konzerns so. Ist diese Hürde überwunden gibt der 177 PS starke Vierzylinder seine Kraft an die Vorderräder weiter – eine Allradvariante hat Citroën nicht im Programm. Für widrige Fahrverhältnisse steht Abhilfe in Form einer Grip Control genannten Regelelektronik bereit, die die Traktion auf Untergründen mit geringer Haftung verbessert.

Der aufgeladene Diesel zeigt sich jedenfalls gleich von unten heraus spurtstark und entwickelt speziell im Sport-Modus genügend Vortrieb, um die 1660 Kilo Eigengewicht rasch zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit zwischen dem ebenso lebhaft wie sparsam agierenden Selbstzünder und der Achtgangautomatik funktioniert perfekt, dazu kommen unproblematische Fahreigenschaften.

Einmal mehr erweist sich Citroën als Meister des komfortablen Reisens: Die Federung ist schlichtweg phänomenal. Der C5 Aircross lässt sich auch sehr leichtgängig dirigieren, zeigt sich jedoch bei schnellen Kurvenpassagen nicht unbedingt sattelfest – dafür ist er beim langsamen Rangieren äußerst wendig. Assistenztechnisch ist der Franzose in der höchsten Ausstattungslinie Shine schon ab Werk unter anderem mit Abstandstempomat, Verkehrszeichenerkennung, Licht- und Regensensor, Spurhalteassistent und Notbremsassistent hochgezüchtet. Erleichterung im Fahralltag gewähren zudem Rückfahrkamera, Müdigkeitserkennung und Toter-Winkel-Warner. Fahrtechnisch ist der C5 also auf der Höhe der Zeit und in Sachen Verbrauch muss sich der Wagen auch nicht verstecken; dieser liegt bei weniger als sieben Litern.

Fazit: Ein optischer Blickfang, der sich vom SUV-Einheitsbrei wohltuend abhebt und fahrtechnisch ein gelungener Wurf mit akzeptablen Platzverhältnissen zu einem höchst konkurrenzfähigen Preis.