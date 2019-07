Cluster bekommt Studienzentrum

2016 wurde die Lehrerausbildung umgekrempelt. Seither werden die angehenden Pädagogen der Sekundarstufe gemeinsam ausgebildet — egal ob sie an einer Neuen Mittelschule oder an einem Gymnasium unterrichten wollen. Und sie studieren eigentlich nicht mehr nur an einer Uni oder Pädagogischen Hochschule, sondern in einem Cluster. Im Cluster Mitte (OÖ und Salzburg) sind insgesamt zehn Einrichtungen gebündelt.

Die sechs Linzer — JKU, die Pädagogischen Hochschulen des Bundes und der Diözese, die Kunst-, die Bruckner- und die Katholische Privatuniversität — haben nun eine gemeinsame Anlaufstelle eingerichtet. Wer ab Herbst mit dem Lehramtsstudium beginnt, kann in diesem Büro alle Formalitäten erledigen und alle Informationen erhalten. „Die zentrale Organisation des Lehramtsstudiums Sekundarstufe ermöglicht eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der Abläufe“, freut sich die zuständige Bildungslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander. Und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger ergänzt: „Die Etablierung eines zentralen Service-Centers in Linz für alle Studierenden erleichtert die Abwicklung, die Koordination sowie die Möglichkeit des Austauschs.“

One-Stop-Shop

In den letzten drei Jahren habe sich gezeigt, dass die Komplexität des Studiums nur dann bewältigt und den Ansprüchen der Studierenden nur dann Genüge getan werden könne, wenn völlig neue Formen der Organisation und Administration gefunden werden, erklärt Rektor Franz Keplinger (PH d. Diözese), warum man nun ein gemeinsames Büro eröffnete. Auch die Kosten werden geteilt: „Und das Liles könne auch Identitätsstiftend sein.“ „Die Studierenden erhalten einen einheitlichen Ansprechpartner für alle ihr Studium betreffenden Fragen, von der Beratung über das Aufnahmeverfahren und die Zulassung bis hin zum Studienabschluss“, so JKU-Vizerektor Andreas Janko. Und für PHOÖ-Rektor Herbert Gimpl wird „mit LiLeS nun der Schlussstein im Umsetzungsbogen des Verbundes gesetzt“.

Das Service-Center LiLeS (Linzer Lehramt Sekundarstufe) findet man im Gebäude der Kunstuni am Hauptplatz. Neuzulassungen werden ab Herbst ausschließlich im LiLeS durchgeführt, erstzulassende Institution ist die JKU. Alle Infos und Öffnungszeiten unter www.liles.at