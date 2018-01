Comet-Programm ist Jobmotor

Das Comet-Förderprogramm des Bundes ist ein höchst effizientes Instrument zur Stärkung von langfristigen Forschungskooperationen zwischen Wirtschaft und Unternehmen und für den Innovationsstandort Oberösterreich von strategischer Bedeutung. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die vom Standortressort des Landes Oberösterreich und der Industriellenvereinigung OÖ in Auftrag gegeben worden ist. Es wurden die Wirkungen der Beteiligung von oberösterreichischen Unternehmen am Comet Programm untersucht. „Die Ergebnisse sind erfreulich und beeindruckend“, freut sich Wirtschafts-und Forschungsreferent LH-Stv. Michael Strugl. Zwei Drittel der Unternehmen gaben an, dass sich durch die Beteiligung am Comet Programm ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht hat. „Comet-Aktivitäten bewirken zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen“, erläutert Gerlinde Pöchhacker-Tröscher von der Pöchhacker Innovation Consulting GmbH, die die Studie durchgeführt hat. 128 oberösterreichische Unternehmen sind am Comet Programm beteiligt und wirken in 33 K-Zentren und K-Projekten mit. „Das Comet Programm ist eine Win-Win-Win-Situation für die beteiligten Unternehmen, das Land Oberösterreich und den Bund, wir wollen daher noch weitere Unternehmen für das Programm gewinnen“, erklärt Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung OÖ. Acht Projekte sind bereits eingereicht. Die Fördermittel sind allerdings hart umkämpft. „Wir müssen Gas geben, damit wir 2018 auch wieder tolle Erfolge zusammenbringen“, erläutert Strugl.