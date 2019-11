Conny Hütter: „Zwischen Skifahren und Rennfahren ist ein großer Weg“

Das Weltcupfinale im März endete für Abfahrerin Cornelia Hütter fatal, sie zog sich einen Riss des Kreuzbands sowie des Innenmeniskus zu, diese Woche stand die Steirerin nun erstmals wieder auf Schnee.

Dabei hatte sie den sogenannten „Back-in-action“-Test schon Ende Oktober erfolgreich absolviert. „Ich habe gemerkt, dass ich noch Zeit brauche“, so Hütter. Diese nutzte sie für Kraft- und Konditionseinheiten, überstürzen will die 27-jährige Speed-Spezialistin weiterhin nichts: „Es heißt, gemütlich anfangen, denn zwischen Skifahren und Rennfahren ist ein großer Weg, den ich wieder gehen muss“, so Hütter unlängst im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

„Das Ziel ist, dass ich wieder zurückkomme, dass ich wieder das Vertrauen und die Sicherheit habe, dass ich mich wirklich zu 100 Prozent runterhauen kann und mich zu riskieren traue“, verriet die Siegerin von zwei Weltcup-Rennen.

Auf einen Comeback-Zeitpunkt will sie sich aber derzeit noch nicht festlegen: „Gewisse Sachen sind besser, die behält man für sich. Für mich habe ich natürlich einen Plan“, so Hütter. Und der dürfte durchaus ambitioniert sein: „Man muss sich schwierige Ziele setzen, damit man motivierter ist“, schmunzelte die Head-Pilotin.