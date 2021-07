Cool am Pool: Bademode ist heuer auffällig und individuell

Wie genau der Sommer 2021 tatsächlich aussehen wird, wissen wir leider nicht ganz genau. Aber eines ist klar: Badeanzüge und Bikinis vermitteln auch im Garten oder am Balkon Sommerfeeling pur. Deshalb ist es — auch, wenn das Wetter noch nicht danach scheint — höchste Zeit, sich mit den aktuellen Bademodetrends zu beschäftigen. Für diese Saison gilt: Dezent war gestern! Außergewöhnlich, individuell und auffällig soll die aktuelle Badekleidung am besten sein. Umso wichtiger, das Passende für sich auszusuchen. Hier kommen die aktuellen Trends!

Dieses Jahr ist alles besonders trendig, was besonders ausgefallen wirkt. Dramatische Schnittführungen, auffällige Muster, oder extravagante Details betonen den modischen Auftritt der Trägerin.

Das One-Shoulder-Oberteil setzt dabei mit seinem asymmetrischen Schnitt ein besonderes Statement wie Teile mit auffälligen, grafischen Prints oder detailverliebten Schnürungen am Rücken.

Einteilig

Die allerdings wirklich entscheidende Frage dieses Sommers lautet: Bikini oder Badeanzug? Denn der sexy Einteiler gewinnt immer mehr an modischer Bedeutung und sorgt mit Raffinesse im Detail für einen verführerischen Auftritt. Besonders stylishe Badeanzüge zeigen durch Schnürungen, Netzeinsätze, hohen Beinausschnitt und Cut Outs ohnehin fast so viel Haut wie ein Bikini.

1 von 7

Wer es bedeckter liebt, drückt bei Farbe oder Musterung auf die Tube. Und wer sich gar nicht zwischen Ein- oder Zweiteiler entscheiden kann, greift zum sogenannten Monokini. Bei diesem Modell sind Ober- und Unterteil an einer Stelle subtil miteinander verbunden. Das wirkt angezogen und trotzdem sexy.

Und auch sonst wird kombiniert, was das Zeug hält. Besonders trendig wirken gemusterte Oberteile kombiniert zu farblich passenden, einfarbigen Unterteilen — oder umgekehrt. Mit dieser Kombination lässt sich auch die Figur besonders vorteilhaft in Szene setzen: Wählen Sie am besten an der Stelle die Musterung, die etwas zarter wirkt. Also bei kleinerer Oberweite und breiteren Hüften idealerweise gemusterte Bikinioberteile, bei üppigerer Brust besser schlichte, einfarbige Oberteile und gemusterte Höschen.

Anhaltend

Haben Sie nun das Gefühl, Ihre vorhandene Bademode entspricht so gar nicht mehr den aktuellen Trends? Da kann Abhilfe geschaffen werden, denn einige Modeentwicklungen begleiten uns eine weitere Saison und sind sicher auch in Ihrer Bikini-Schublade zu finden: Nie richtig weg und auch diesen Sommer voll im Trend liegt der Animal-Print bei Bikinis und Badeanzügen.

Und auch Batikmuster im Kleiderschrank beglückt uns schon seit längere Zeit und wird diese Saison an heißen Sommertagen gerne auf die Bademode übertragen. Glamour am Badestrand bringen Glitzer- und Metallicstoffe oder sogar mit Pailetten bestickte Materialien. Ein Trend aus dem letzten Sommer, mit dem Sie auch im Sommer 2021 einen tollen Auftritt hinlegen.

Nachhaltig

Ein besonders erwähnenswerter Trend, der uns im Modebereich bereits seit Längerem beeindruckt und immer mehr in der Bademode angewendet wird, betrifft die Nachhaltigkeit der Materialien und die Fairness der Produktionen. Denn problematisch ist, dass Billig-Badekleidung oft in Niedriglohnländern genäht wird, in denen niedrige Sozial- und Umweltstandards die Regel sind.

Oft sind zudem Bikinis und Badeanzüge aus Nylon oder Polyester, die auf Basis von Erdöl gewonnen werden und nicht biologisch abbaubar sind. Faire und nachhaltige Bademode hat sich allerdings erfreulicherweise vom Nischenthema zu einer Thematik entwickelt, mit der sich mittlerweile viele Hersteller beschäftigen. Inzwischen ist das Angebot an fairer, nachhaltiger Bademode riesengroß, die im eigenen Land bzw. zumindest im nahen Europa produziert wird. „Weniger ist mehr“ könnte das Motto für den eigenen, persönlichen Beitrag zu Nachhaltigkeit bei Bademode lauten. Weg von unzähligen, günstigen Teilen im Schrank hin zu einigen wenigen Modellen, die passen, sitzen und gefallen und auch lange halten.