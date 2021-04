Corona – 326 Todesopfer und 18.025 Neuinfektionen in Italien

In Italien ist die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus an Ostersonntag feiertagsbedingt im Vergleich zum Vortag wieder gesunken.

326 Corona-Tote wurden registriert, 50 weniger als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen habe sich von 21.261 auf 18.025 verringert, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. 111.030 Menschen kamen bisher mit einer Corona-Infektion ums Leben, 3,55 Millionen Infektionen wurden insgesamt registriert.

Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten sank am Sonntag von zuletzt 28.489 auf 28.432. Auf den Intensivstationen wurden 3.703 Personen betreut, elf weniger als am Vortag. 250.933 Testabstriche wurden am Sonntag genommen. Italien will bis Ende April mehr als 500.000 Menschen pro Tag impfen.

Nach den Osterfeiertagen, an denen ganz Italien als Rote Zone mit Teil-Lockdowns gilt, sollen die Maßnahmen in einigen Regionen gelockert werden. Ab Dienstag werden das Trentino, Venetien und die Marken als orange Regionen eingestuft, beschloss das Gesundheitsministerium.