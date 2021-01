Corona – 477 Tote in 24 Stunden, 16.146 Neuinfizierte in Italien

Italien sinkt wieder die Zahl der Todesopfern und Neuinfektionen. Die Behörden meldeten am Freitag 477 weitere Menschen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den vergangenen 24 Stunden gestorben sind. Am Vortag waren es 522 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 81.325.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist am Freitag von 17.246 auf 16.146 gesunken. Dabei wurden 273.506 Tests durchgeführt, 5,9 Prozent davon fielen positiv aus, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom.

Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten ist in 24 Stunden von 23.110 auf 22.841 Personen gesunken. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen lag bei 2.522 Personen, das sind 35 weniger als am Vortag. Seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember wurde die Schwelle von einer Million geimpfter Personen überschritten. Italien ist somit das EU-Land mit den meisten Geimpften, kündigte der italienische Premier Giuseppe Conte an.

Italien führt ab Sonntag neue Corona-Maßnahmen ein, die an die regionale Situation angepasst werden. Sie bleiben bis 5. März in Kraft, teilte die Regierung am Freitag mit. Ab kommendem Sonntag werden Südtirol, die Lombardei und Sizilien als rote Zonen eingestuft. Damit wird ein „Mini-Lockdown“ verhängt.