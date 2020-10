Corona-Ampel: 21 Bezirke bzw. Regionen sind nun rot

Nach der Sitzung der Kommission sind wie befürchtet die roten Gebiete auf der Corona-Ampel deutlich ausgedehnt worden.

Demnach sind ab morgen, Freitag, 21 Bezirke bzw. Regionen in sieben Bundesländern auf Rot gestellt. Wien blieb demnach Orange, neben der Bundeshauptstadt gibt es nur in Kärnten noch keine roten Flecken, wie die APA am Donnerstagabend aus Kreisen der Ampel-Kommission erfuhr.





Rot wurden demnach Neusiedl am See im Burgenland, in Niederösterreich St. Pölten Stadt, Amstetten (direkt von Gelb auf Rot gestellt), Bruck an der Leitha, Mödling und Tulln, in Oberösterreich Gmunden, Grieskirchen, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding und Vöcklabruck, in Salzburg Salzburg Umgebung, St. Johann im Pongau und Zell am See, in der Steiermark Leoben und Voitsberg, in Tirol Imst, Landeck sowie Schwaz und in Vorarlberg die Region Rheintal/Walgau.

Gegenüber der Vorwoche unverändert rot blieben die Bezirke Wels Stadt in Oberösterreich, Hallein in Salzburg sowie Innsbruck Stadt und Innsbruck Land in Tirol.

