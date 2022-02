Corona-Beratungen im Wiener Rathaus

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird sich am heutigen Donnerstag wieder mit seinem Beratergremium – mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bereichen wie Medizin oder Prognostik – besprechen. Das Treffen beginnt um 11.00 Uhr. Anschließend dürfte es, wie in diesen Fällen meist üblich, eine Pressekonferenz geben. Ob Ludwig wieder eigene, strengere Regeln für Wien verordnen wird, ist noch offen. Kritik am jüngsten Vorgehen des Bundes hat er bereits geäußert.

Er spreche sich weiterhin für einen „umsichtigen und vorsichtigen Kurs“ aus, hielt er fest. Für Lockerungsschritte sei es angesichts der hohen Infektionszahlen der falsche Zeitpunkt, meinte er – nachdem der Bund etwa angekündigt hatte, die Sperrstunde zu lockern. Ab 5. Februar sollen Lokale wieder bis Mitternacht offenhalten dürfen. Auch bei Veranstaltungen wurden Erleichterungen verkündet, die 2G-Beschränkungen im Handel werden ebenfalls sukzessive außer Kraft gesetzt.