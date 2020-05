Corona-Krise: Frankreichs Restaurants dürfen großteils wieder öffnen

In fast ganz Frankreich dürfen Restaurants und Bars wieder komplett öffnen. In allen Regionen, die von der Regierung als „grün“ eingestuft werden, sei dies vom 2. Juni an wieder erlaubt, kündigte Premierminister Edouard Philippe am Donnerstag in Paris an. Solche Gebiete sind weniger schwer von der Covid-19-Pandemie betroffen.

In den „orange“ eingestuften Gebieten – darunter auch Paris – gibt es weiterhin Einschränkungen. Dort dürfen Cafés und Restaurants zunächst nur ihre Terrassen wieder öffnen. Die Innenräume müssen geschlossen bleiben.

Wegen der Corona-Krise wurden am 15. März im gesamten Land die Bars und Restaurants geschlossen. Damals mussten auch alle nicht lebensnotwendigen Läden schließen. Bereits seit Beginn der Lockerungen am 11. Mai haben die Geschäfte weitgehend wieder geöffnet. Frankreich ist mit mehr als 28.000 Toten besonders schwer von der Pandemie betroffen.