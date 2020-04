Corona-Krise: Volksschule und Unterstufe starten am 18. Mai im Schichtbetrieb, keine Schularbeiten mehr

Österreich schließt die Schulen, wie angekündigt, schrittweise wieder auf. Ab 4. Mai öffnen die Schulen für die Abschlussklassen und Maturanten, ab 15. Mai für alle 6- bis 14-Jährigen, ab 3. Juni für die Älteren, erklärte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).

Für die Benotung wird der Leistungsstand vor der Schulschließung plus die Leistungen im Distance Learning bzw. in der letzten Präsenzphase an den Schulen herangezogen.

Weitere Eckpunkte des Schulbetriebs:

Schichtbetrieb in zwei Gruppen (Montag bis Mittwoch bzw. Donnerstag bis Freitag, wochenweiser Wechsel), Stundenplan bleibt grundsätzlich unverändert

Es gibt keine Schularbeiten mehr

Kein Sport- und Musikunterricht, kein Nachmittagsunterricht

Kein Sitzenbleiben in Volksschule, an den anderen Schulen können Schüler mit einem Fünfer aufsteigen (mit mehreren Fünfern auf Beschluss der Klassenkonferenz)

Schuljahr wird nicht verlängert

Es gibt ein Hygiene-Handbuch, ua. Maskenpflicht außerhalb der Klassen

Es werde aber weiterhin für alle (auch in der unterrichtsfreien Zeit) eine Betreuung in der Schule geben, etwa in Turnsälen. An den unterrichtsfreien Tagen haben die Schüler „Hausübungstage“, wie Faßmann erklärte.

Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, müssen nicht in der Schule unterrichten.