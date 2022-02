Corona-Pandemie hat Potenzial, Familien zu entzweien

Die Corona-Pandemie stellt viele Familien auf die Probe, vor allem wenn es unterschiedliche Zugänge gibt. Manche haben Angst zu sterben oder geliebte Menschen zu verlieren, andere glauben, dass ihnen das Virus ohnedies nichts anhaben kann.

Josef Lugmayr, Familienseelsorger der Diözese Linz und Leiter von Beziehungleben.at, kennt Fälle, wo SARS-CoV-2 einen Keil in die Familien treibt. Etwa erzählte eine Frau, dass sie ihre Tochter nach überstandener Corona-Infektion nicht zum Arzt fahren wollte, mit der Begründung: „Wärest du geimpft, hättest du dir die Krankheit erspart.“

Ein anderer berichtete, dass sein Bruder den Kontakt abgebrochen hatte, nachdem er ihm erzählt hat, dass er sich mit seiner Familie impfen ließ.

Lugmayr empfiehlt in kritischen Situationen ein paar Verhaltensweisen zu beherzigen: Etwa über Ängste zu reden, denn auch hinter einer Wut – auf die Impfpflicht oder ähnliches – stecken Ängste.

Aber auch die Unterschiede anzuerkennen: „Ich denke anders als du. Sachlich finden wir keinen gemeinsamen Nenner. Ich akzeptiere das. Du bist mir wichtig und daher bemühe ich mich, auszuhalten, dass wir in diesem Fall unterschiedlicher Meinung sind.“

Viele versuchen die Gefühle von Bedrohung und Ohnmacht, die das Virus mit sich bringen, mit Aktionismus zu vertreiben, damit sie den Alltag bewältigten können. „Nehmen Sie sich Zeit, Ihre eigene Verletzlichkeit wahrzunehmen, so können Sie auch besser die Not in Ihrem Gegenüber spüren und gemeinsam aushalten“, rät Lugmayr: „Überforderung und Not gemeinsam auszuhalten, schafft Verbundenheit.“

Wenn das Gespräch nur noch in „richtig“ oder „falsch“ ausartet, ist es besser, einen Stopp zu machen. „Bremsen Sie Ihre eigenen inneren zerstörerischen Kräfte und die Ihres Gegenübers. Gestalten Sie bewusst die Zeit mit etwas Erfreulichem, Sinnvollen, anstatt sich in Wortgefechten zu verstricken“, empfiehlt der Beziehungsberater: „Und stellen Sie die Verbundenheit über das Trennende.“ Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, einander jeden Tag in Respekt, Wertschätzung und Achtung zu begegnen und einander im Alltag zu unterstützen.