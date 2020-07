Corona-Semester sehr gut bestanden

Oberösterreichs Schulen bereiten sich auf einen „Vollstart im Herbst“ vor, mit dem Ziel geht Bildungsdirektor Alfred Klampfer in die Sommerferien.

Sollte das für die rund 190.000 Schüler und 20.000 Pädagogen coronabedingt nicht möglich sein, gehen er sowie LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) davon aus, dass bis September eine „praxistaugliche Strategie“ aus Wien vorliege.

Beide plädierten am Freitag einmal mehr für eine bundesweit gültige Checkliste, wie mit Covid-19-Fällen umgegangen werden soll. Es brauche ein Aufzeigen der Möglichkeiten, die ein normales Schulleben garantieren. Muss etwa ein Schüler, der nur einen Schnupfen hat, daheimbleiben, sei u.a. eine der Fragen, die bis zum Herbst geklärt gehören. Zudem wurde in Oberösterreich eine Expertengruppe eingerichtet, die künftige Szenarien für die Schulen im eigenen Land durchspielt. Ein dauerhafter Schichtbetrieb wie in den vergangenen Schulwochen sei etwa nicht möglich, stellte Haberlander klar.

In OÖ hatten sich rund 60 Prozent für einen täglichen und rund 25 Prozent für eine geblockte Variante entscheiden. „Da wäre eine einheitliche Variante sinnvoll“, so Klampfer. Die Idee der Grünen für mehr Unterricht im Freien sei nicht immer und überall sinnvoll und stark vom Wetter abhängig, erklärt Klampfer. Zu den Sommerschulen in OÖ haben sich rund 3500 Schüler angemeldet, 299 Lehrer und 157 Studenten werden an 87 Standorten Sprachförderunterricht in Deutsch geben.

Neuheiten ab Herbst

Aber auch wenn man wegen Corona noch nicht die Details des Schulstarts kennt, wird ab Herbst einiges neu. Erstens wird das neu bei der Mittelschule gestrichen. Zweitens wird es erstmals von 26. Oktober bis 2. November Herbstferien geben, dafür ist am Pfingst- und am Osterdienstag Unterricht. Und es gibt auch heuer wieder mehr Taferlklassler in OÖ: Für das kommende Schuljahr haben sich 15.074 Kinder in den Volksschulen neu angemeldet, das sind um 675 Kinder mehr als im vergangenen Jahr.