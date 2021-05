Corona-sichere Plus City

Ein Bild vom „Plus City Safety First – Konzept“ der Gastronomie im Paschinger Einkaufszentrum konnte sich Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander am Mittwoch bei einem Besuch u.a. im neuen Cafe Barista machen.

Gemeinsam mit Plus City Eigentümer Ernst Kirchmayr besuchte sie auch die erweiterte Teststation der „Christophorus“ Apotheke, die eine Kapazität von rund 3.000 Testungen/Tag hat.

„Mein großer Dank gilt den Verantwortlichen der Plus City, die das Testangebot weiter ausbauen. Es braucht Testmöglichkeiten, die für alle leicht zugänglich sind – am besten vor Ort wie in der Plus City, wo man mit einem negativen Test ein sicheres Einkaufserlebnis und unbeschwerte Stunden in der Gastronomie genießen kann“, sagte Haberlander.