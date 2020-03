Coronakrise: Kurzarbeit nun auch bei McDonalds in Österreich

In den Reigen der Konzerne mit Kurzarbeit reiht sich nun auch McDonalds ein. Betroffen ist ein Großteil der 9.600 Beschäftigten, nicht alle Franchisenehmer sollen mitgezogen haben, ist aus involvierten Kreisen zu hören.

Die Dienstleistungsgewerkschaft vida zeigte sich heute über die Einigung erleichtert. „Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten in die Corona-Kurzarbeit gebracht werden und behalten ihre Jobs. Ich bedanke mich für die sehr sachliche Vorgangsweise aller Beteiligten“, so Berend Tusch, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Tourismus, in einer Aussendung.





Man dürfe nicht vergessen, dass es sich bei den Franchisenehmerinnen und -nehmern bei McDonald’s „eigentlich um lauter KMUs handelt“.

Und auch die Fastfoodkette äußerte sich zufrieden: „Wir freuen uns darauf, dank des Kurzarbeitsmodells bei Wiederaufnahme des Betriebs sehr rasch wieder mit einem hoch motivierten Team durchstarten zu können.“