Coronavirus: 2.048 Fälle in Oberösterreich

Die Zahl der positiv getesteten Coronavirus-Patienten ist in Oberösterreich am Donnerstag (9. April) mit Stand 2 Uhr laut Angaben des Gesundheitsministeriums auf 2.048 bestätigte Fälle gestiegen. 858 Oberösterreicher sind bereits wieder genesen, 28 an Covid-19 gestorben.

Die meisten Erkrankten gibt es laut Land OÖ aktuell (Stand 8. April, 17 Uhr) in den Bezirken Urfahr-Umgebung (145), Linz (140), Steyr-Land (102), Perg (92) und Linz-Land (86).

Gesamtübersicht über die Corona-Erkrankungen nach Bezirken gegliedert (Stand 8. April, 17 Uhr):