Coronavirus: 2.388 Infizierte in Österreich

Die Zahl der offiziell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist auch am Freitag während des Tages nach oben gegangen.

Stand 14.30 Uhr waren laut dem Gesundheitsministerium 2.388 Fälle positiv getestet. Die meisten Betroffenen vermeldete Tirol mit 508 gefolgt von Oberösterreich mit 421.

Somit stiegen die Infektionen in Österreich im Vergleich zu Donnerstag 14.30 Uhr um 355 Betroffene an. Fälle nach Bundesländern: Burgenland (33), Kärnten (71), Niederösterreich (355), Oberösterreich (421), Salzburg (167), Steiermark (340), Tirol (508), Vorarlberg (197), Wien (296).



Todesfälle waren offiziell weiterhin sechs zu beklagen gewesen: Zwei in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich. Als genesen gelten neun Personen.

Weltweit wurden bisher insgesamt 246.275 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.250 davon meldete China. 86.036 Menschen haben sich inzwischen weltweit von Covid-19 wieder erholt.

Verdopplung in Österreich alle vier bis sechs Tage

Obwohl die Zahl der nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen in Österreich weiter ansteigt, zeigen die drastischen Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung erste Erfolge. Laut einer neuen Berechnungen mit den Simulationsmodellen der Technischen Universität (TU) Wien verdoppelt sich die Fallzahl nun nicht mehr alle zwei bis zweieinhalb, sondern alle vier bis sechs Tage.

Nachdem die Zeitspannen bis zur Verdopplung am Beginn des Ausbruchs in Österreich besorgniserregend kurz waren, sollte diese Entwicklung durch die Reduktion der sozialen Kontakte deutlich eingebremst werden. Aufgrund der Inkubationszeit des neuen Coronavirus von um die vier bis sechs Tage dauert es dementsprechend, bis die Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen auch an den Daten abzulesen ist.

In den Modellrechnungen des Teams um Niki Popper von der TU Wien und vom TU-Spin-Off dwh treffe nun ein, was die Simulationen vor rund einer Woche vorausgesagt haben. Darin nahmen die Forscher vorweg, wie die vielfach als „Herunterfahren des öffentlichen Lebens in Österreich“ bezeichneten Vorgaben auf die Ausbreitung voraussichtlich wirken werden.

„Die meisten Menschen in Österreich haben sich zum Glück an die Empfehlungen gehalten und die Anzahl der zwischenmenschlichen Kontakte reduziert. Somit ist genau das eingetreten, was wir für diesen Fall vor einer Woche vorherberechnet hatten: Die Zahl der Covid-19-Fälle steigt zwar noch, aber der tägliche prozentuelle Anstieg hat sich reduziert. Wir sind auf einem guten Weg“, so Popper am Freitag in einer Aussendung.

Tatsächlich ist auch abseits der komplexen Simulation ersichtlich, dass der Zuwachs von Tag zu Tag etwas abnimmt: So lässt sich beim Blick auf die offiziell bestätigten Infiziertenzahlen entnehmen, dass der Zuwachs von Dienstag auf Mittwoch (17.-18.3.) bei 23,6 Prozent und jener von Mittwoch auf Donnerstag (18.-19.3.) bei 22,3 Prozent lag. In der vergangenen Woche hingegen lagen die mit teils erheblichen Schwankungen behafteten Zuwächse noch beständig um die 35 Prozent. Bei Betrachtung der durchschnittlichen Zuwachsrate im Sieben-Tages-Vergleich gehen die Zunahmen von rund 35 Prozent noch Anfang der Woche (16. März) auf nun (19.3.) erstmals etwas unter 30 Prozent leicht zurück.

Abseits dieser Zahlen wollen die TU-Experten in ihren Simulationen in der Folge auch abschätzen, wie sich ein Zurückfahren der Maßnahmen auswirken würde. Das geschehe nun im Zusammenarbeit mit Forschern der Medizinischen Universität Wien und der Gesundheit Österreich GmbH, heißt es in der Aussendung. Wie rasch an eine Aufhebung einzelner Einschränkungen zu denken ist, „hängt von den Erfolgen in nächster Zeit ab. Wichtig ist, möglichst viele Menschen auf das Virus zu testen – entscheidend sind am Ende gemessene Zahlen, nicht Prognosen“, so Popper.