Coronavirus: 26 mit CoV-Infizierte in Tourismusort

Auf 26 Personen hat sich die Zahl der Corona-Infektionen im Zusammenhang mit einem Ausbruch in St. Wolfgang Freitagabend ausgewachsen. Zunächst waren Freitagfrüh acht Praktikantinnen der Vier-Sterne-Hotels „Seevilla“ und „Hotel Peter“ als positiv gemeldet worden. Die Infektion könnte in einem Nachtlokal erfolgt sein.

Laut Krisenstab des Landes haben sich Infizierte im Lokal „13er Haus“ sowie in der Bar „W3“ aufgehalten, die beiden Betriebe haben inzwischen freiwillig geschlossen. In Summe sind zehn Betriebe in St. Wolfgang und Salzburg betroffen.

Die ersten CoV-Symptome waren bei einer Hotel-Mitarbeiterin am Dienstag aufgetreten, alle Betroffenen stehen unter Quarantäne. Kontaktpersonen werden ermittelt. Die Infektionskette sei gut abgegrenzt. In den Hotels sind zudem die Mitarbeitertestungen angelaufen, 209 Tests sind bereits ausgewertet. Hotelgäste, auch bereits abgereiste, wurden informiert.

Laut den betroffenen Hotels wurden die Schutzmaßnahmen eingehalten. Es wurde ein Mund-Nasen-Schutz getragen und so gut als möglich der Abstand bei Kontakt mit Gästen eingehalten. Erfahrungswerte zeigen, dass das Infektionsrisiko für Tages- und Hotelgäste als gering einzustufen ist, heißt es seitens des Landes. Insgesamt wurden am Freitag bei mehr als 500 Mitarbeitern von 26 Betrieben am Wolfgangsee bei einer freiwilligen Testreihe Abstriche genommen.

Auch ein Mitarbeiter des Kabinetts im Außenministerium, der vergangenes Wochenende am Wolfgangsee war, ist positiv auf SARS-CoV2 getestet worden. Er befindet sich in Heimquarantäne.

OÖ habe bisher bewiesen, dass konsequent vorgegangen wird, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger betonte, dass derzeit keine bundesweiten Verschärfungen im Tourismus angedacht seien. Die Lage werde aber täglich neu bewertet.