Coronavirus: 274 Todesopfer in 24 Stunden in Italien

Während die italienische Regionen die Regierung in Rom zu einer weiteren Lockerung der Maßnahmen drängen, sind am Donnerstag 274 Todesopfer in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Die Zahl der Toten stieg seit Beginn der Pandemie in Italien am 20. Februar auf insgesamt 29.958.

Am Dienstag waren noch 369 Todesopfer in 24 Stunden registriert worden.

Die Zahl der aktiv Infizierten sank von 91.528 auf 89.624, teilte der italienische Zivilschutz mit. 15.174 Covid-19-Erkrankte lagen noch in Italiens Spitälern. Davon befanden sich 1.311 Patienten auf Intensivstationen. In Heimisolation waren 73.139 Personen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 96.276.

In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer am Donnerstag innerhalb von 24 Stunden um 134 auf 14.745. Die Zahl der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 32.015. 5.848 Covid-19-Patienten befanden sich noch in lombardischen Spitälern, 480 davon auf Intensivstationen.

Italien ist zur Verschärfung der Vorsichtsmaßnahmen entschlossen, sollten die Epidemiezahlen im Land wieder in die Höhe schnellen, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli vor dem Parlament am Freitag. “Mit dem richtigen Verhalten seitens der Bürger hoffen wir jedoch, dass die Vorsichtsmaßnahmen aufs Minimum reduziert oder ganz abgeschafft werden”, so Borrelli. Nach knapp zwei Monaten kompletten Stillstands wegen des Coronavirus hat in Italien am vergangenen Montag die “Phase 2” begonnen. Damit wurde ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität unternommen.