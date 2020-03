Am Ordensklinikum Linz Elisabethinen ist am Sonntag eine mit dem Coronavirus infizierte 49-jährige Frau gestorben. Das teilte das Spital am Montag mit.

Die Patientin sei aber „mutmaßlich an den Folgen ihrer jahrelangen schweren Grunderkrankung“ und mit Zusatzbefund Covid-19 gestorben, erklärt der Ärztliche Direktor Michael Girschikofsky