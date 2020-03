Coronavirus: 50 Infizierte in Oberösterreich

In Oberösterreich ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten am Mittwoch auf 50 gestiegen, tags zuvor waren es noch 28 Personen. Dazugekommen sind sechs Erkrankte im Bezirk Perg, vier in Linz, drei in Wels, je zwei in den Bezirken Wels-Land, Urfahr-Umgebung und Grieskirchen/Eferding, je einer in den Bezirken Linz-Land, Schärding und Vöcklabruck, teilte das Land Oberösterreich am Abend mit.

In den Bezirken Gmunden, Braunau, Kirchdorf, Freistadt und Rohrbach waren Mittwochabend noch keine Erkrankungen bekannt. Die Neu-Infektionen ließen sich nun nicht mehr nur auf Skitouristen zurückführen, genauere Angaben könnten erst am Donnerstag gemacht werden, hieß es.

Der oberösterreichische LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) forderte am Mittwoch, pensionierte Ärzte um Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Krise zu bitten. Sie sollten kurzfristig alle im Gesundheitsbereich tätigen Ärzte unterstützen und könnten sich etwa um jene Patienten kümmern, die in häuslicher Quarantäne sind und medizinische Versorgung benötigen, so Haimbuchner. Er kritisierte die Regelung, dass niedergelassene Ärzte mit 70 Jahren in Pension gehen müssen. Diese habe das Problem noch weiter verschärft.