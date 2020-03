Coronavirus: 655 Infizierte in Österreich

Die Zahl der Personen, die nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert sind, ist in Österreich deutlich gestiegen. Von 602 Fällen am Samstagvormittag kletterte sie über Mittag um 53 Betroffene auf 655 positiv getestete Menschen.

Die meisten Fälle gab es laut Gesundheitsministerium mit 206 Betroffenen in Tirol, Oberösterreich folgte mit 116.

In Wien erhöhte sich die Zahl der Infizierten auf 101 Fälle. In der Niederösterreich wurden 82 Menschen positiv getestet, in der Steiermark 71, in Salzburg 30, im Burgenland zehn, in Vorarlberg 34 und Kärnten fünf Personen. In Wien gibt es auch den ersten Todesfall.

Regierung stellt bis zu vier Milliarden zur Verfügung

Die Regierung wird zur Bewältigung der Coronakrise bis zu vier Milliarden zur Verfügung stellen.

Mit dieser Maximalsumme wird ein Covid-19-Krisenbewältigungsfonds dotiert, geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, der den Parlamentsklubs am Samstagvormittag übermittelt wurde und der APA vorliegt.

Verwendet werden können die Mittel sowohl zur Stabilisierung der Gesundheitsversorgung (z.B. durch Zukauf von Geräten) als auch zur Belebung des Arbeitsmarkts (etwa Beihilfen zur Kurzarbeit), zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sowie zur Abfederung von Einnahmenausfällen (von Arbeitgebern wie Dienstnehmern) in Folge der Krise und zur Konjunkturbelebung mittels Konjunkturpaketen.

Ferner in dem Sammelgesetz enthalten ist die Grundlage für die Schließung von Betrieben während der Krise. Zuwiderhandeln wird für Geschäfteinhaber mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 30.000 Euro bedroht.

Ebenfalls geregelt wird die Bezuschussung für Arbeitgeber, wenn sie Eltern bis zu drei Wochen zur Kinderbetreuung frei geben. Hier übernimmt der Staat ein Drittel der Kosten des Sonderbetreuungsentgelts.