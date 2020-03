Coronavirus: 660 Abstriche derzeit pro Tag in Oberösterreich

17 mobile Teams führen laut Auskunft des Roten Kreuzes derzeit in Oberösterreich Corona-Tests durch.

Zudem werde noch in sechs Spitälern landesweit untersucht, so dass derzeit pro Tag 660 Abstriche genommen werden können. Ein Rückstau sei nicht bekannt, so die Informationen des Landes.

Mit Stand Freitagvormittag waren in Oberösterreich 399 Personen als positiv gemeldet.



17 Patienten befanden sich im Spital, einer lag auf der Intensivstation. 4.423 waren in Quarantäne. Vier Erkrankte sind mittlerweile wieder genesen.