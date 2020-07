Coronavirus: 92 Neuinfektionen in Österreich

Bisher gab es in Österreich 18.513 positive Testergebnisse. Seit Dienstag kamen 92 Infektionen hinzu.

Mit Stand vom Mittwoch (8. Juli 2020, 9.30 Uhr) sind österreichweit 706 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben, 16.721 Personen wieder genesen, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Mit 32 Fällen gab es in Oberösterreich die höchste Zahl.

Derzeit befänden sich 77 Personen wegen der Erkrankung im Spital, davon elf auf Intensivstationen. Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

– Burgenland: 1

– Kärnten: 1

– Niederösterreich: 6

– Oberösterreich: 32

– Salzburg: 7

– Steiermark: 10

– Tirol: 5

– Vorarlberg: 1

– Wien: 29