Coronavirus: Ab Montag Maskenpflicht beim NÖ-Landesdienst

Das Land Niederösterreich führt ab Montag wieder die Maskenpflicht in allen Amtsräumen des Landesdienstes ein, teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung mit.

Mit der Maßnahme soll der Ausbreitung von Covid-19 im öffentlichen Bereich entgegenwirken.

Außerdem solle wieder ein erhöhtes Bewusstsein für das Einhalten des Mindestabstandes geschaffen werden, betonte die Landeshauptfrau. Die Regelung wird sowohl für Mitarbeiter des Landesdienstes als auch für den Parteienverkehr gelten.