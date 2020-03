Coronavirus: Auch Vorarlberg beendet Skisaison

Im Westen ist die Skisaison zu Ende.

Nach Tirol und Salzburg hat am Donnerstagabend auch das Land Vorarlberg verkündet, dass – angesichts der Coronakrise – am Sonntag der Liftbetrieb und am Montag jener der Beherbergungsstätten endet. Damit könne die Abreise geordnet abgewickelt werden.

Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit Tourismusvertretern getroffen worden, teilte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) mit: „Für uns steht die Gesundheit unserer Gäste, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der Vorarlberger Bevölkerung an erster Stelle.“