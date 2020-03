Wie das Newsportal vom Nachrichtensender „ntv“ am Mittwochvormittag berichtet, setzt BMW wegen des Coronavirus für vier Wochen seine Autoproduktion in Europa aus.

„Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter“, kündigt Vorstandschef Oliver Zipse an. Mehr dazu in Kürze …