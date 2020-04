Coronavirus: Deutsche Fußball-Bundesliga könnte am 9. Mai starten

Die Tendenz für eine Fortsetzung der deutschen Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga geht laut Informationen der „Bild“-Zeitung Richtung 9. Mai.

Dieser Termin sei wahrscheinlicher als eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes schon am 2. Mai, sollen DFB-Vertreter in einer Videositzung am Donnerstag gesagt haben. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, hieß es.

Zuständig für eine Terminierung in den beiden höchsten Spielklassen ist allerdings die Deutsche Fußball Liga (DFL). Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) orientiert sich mit seinen Planungen für die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga daran.

Die deutschen Profiligen haben ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Krise bis mindestens 30. April unterbrochen. Ziel ist es, die Saison bis 30. Juni abzuschließen. Vorerst wären Spiele aber nur ohne Zuschauer im Stadion möglich.