Coronavirus: Ehepaar aus Bezirk Oberwart in häuslicher Quarantäne

Bei den zwei weiteren im Burgenland positiv auf das Coronavirus getesteten Personen handelt es sich nach Angaben vom Samstag um ein Ehepaar aus dem Bezirk Oberwart.

Die Frau (72) und ihr Mann (80) waren laut Landesmedienservice bei einer Geburtstagsfeier mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen. Im Bundesland gibt es nunmehr neun Erkrankte.

Die 72- und der 80-Jährige befanden sich als Kontaktpersonen bereits in häuslicher Quarantäne, teilte der „Koordinationsstab Coronavirus“ mit. Sie hatten gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des Krankenhauses Hartberg, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, an einer Geburtstagsfeier teilgenommen. Kurz darauf zeigte das Paar erste Symptome, es folgte der Test mit dem positiven Ergebnis. Der Krankheitsverlauf gestaltet sich dem Koordinationsstab zufolge „bei beiden Erkrankten derzeit milde“.

Im Burgenland waren bisher 81 Verdachtsfälle in Bearbeitung, 46 davon wurden negativ getestet. Als „weitgehend stabil“ wurde am Samstag der Gesundheitszustand der sieben zuvor im Burgenland Covid-19-Erkrankten bezeichnet. Auf behördliche Anordnung in Quarantäne befanden sich am Samstag im Bundesland 88 Personen.