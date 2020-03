Coronavirus: Eineinhalbjähriges Kind in Salzburg erkrankt

Am späten Nachmittag hat das Land Salzburg am Freitag zwei weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet.

Nachdem bereits am Vortag eine 33-Jährige in der Stadt Salzburg positiv getestet wurde, ist nun auch ihr eineinhalbjähriges Kind an SARS-CoV-2 erkrankt. Gemeinsam mit dem Vater befindet sich die Familie derzeit daheim in häuslicher Isolation.

Nachgewiesen wurde das Virus am Freitag auch bei einem 62-jährigen Mann, der derzeit im Pinzgau auf Urlaub ist. Er gehört zu einer irischen Reisegruppe. „Der Urlauber und die weiteren zwölf Mitglieder dieser Gruppe befinden sich im Hotel in Quarantäne. Für die übrigen Gäste sowie das Personal gelten nach derzeitigem Stand keine Einschränkungen, da sie nie länger und enger Kontakt mit dem Erkrankten hatten“, teilte Bezirkshauptmann Bernhard Gratz mit.

Die Zahl der bestätigten Erkrankungsfälle im Bundesland stieg damit auf insgesamt 23 Personen, zwei davon befinden sich nicht mehr in Salzburg.