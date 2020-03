Coronavirus: Entwarnung nach Verdachtsfällen in Kärntner Kaserne

Vier Tiroler Soldaten in der Goiginger-Kaserne in Bleiburg in Kärnten (Bezirk Völkermarkt) sind nicht wie befürchtet mit dem Coronavirus infiziert.

Die vorsorglich angeordnete Schließung der Kaserne wurde daher am Donnerstag aufgehoben, teilte Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten, nach Auswertung der Abstriche der APA mit.

Der tägliche Dienstbetrieb in der Kaserne, in der sich wegen einer Kaderanwärterausbildung aktuell noch rund 100 Soldaten befinden, wurde damit wieder aufgenommen.

Zur Vorsicht wird der aktuelle Kurs aber ausgesetzt, die insgesamt elf Soldaten aus Tirol sollen nach Rücksprache mit dem Amtsarzt in häusliche Quarantäne entlassen werden.



Die erhöhten Hygienevorschriften, dazu gehören etwa größere Abstände beim Antreten und beim Essen, bleiben aufrecht. Man konzentriere sich jetzt ausschließlich auf mögliche Einsätze in der aktuellen Krise, so der Sprecher.