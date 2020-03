Coronavirus: Erste bestätigte Todesfälle in Deutschland

In Deutschland gibt es die ersten beiden bestätigten Todesfälle wegen des Coronavirus. Es handele sich um eine Person in Heinsberg und eine in Essen, teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium mit.

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben. Das bestätigte das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen. Einen Fall gab es demnach im Kreis Heinsberg, einen zweiten in Essen.

Der Landrat von Heinsberg wollte auf einer Pressekonferenz um 18:30 Uhr Einzelheiten bekanntgeben. Bereits zuvor war ein Deutscher in Ägypten an den Folgen der Infektion mit Sars-CoV2 gestorben.

Amt ordnet Quarantäne für 5000 Menschen an

Die deutschen Behörden einer Stadt in Brandenburg wollen auf Nummer sicher gehen: Bis zu 5000 Menschen aus ganz Deutschland sollen mehrere Tage vorsorglich zu Hause bleiben, heißt es in einem Bericht. Sie standen entweder direkt oder indirekt in Kontakt mit einer Frau, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Der Aufenthalt einer Berliner Pferdezüchterin im brandenburgischen Neustadt (Dosse) hat für Tausende Menschen in der ganzen Bundesrepublik drastische Folgen. Die Verwaltung der Stadt veranlasste, dass alle Schulen, zwei Reitinternate und ein Hort bis Anfang nächster Woche geschlossen bleiben.