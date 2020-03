Coronavirus: Erster bestätigter Fall in Vorarlberg

Das Coronavirus hat nun auch Vorarlberg erreicht. Nachdem in den vergangenen Tagen Infektionsfälle in unmittelbarer Nachbarschaft in Deutschland und Liechtenstein bekannt geworden waren, traf es jetzt offenbar auch das westlichste österreichische Bundesland.

Seitens der Landesregierung wurde zu einer Pressekonferenz über den „ersten Coronavirus-Fall in Vorarlberg“ eingeladen.

Die Pressekonferenz wurde für 16.30 Uhr anberaumt, Details waren vorerst nicht bekannt und die Verantwortlichen nicht erreichbar. Vorarlberg ist nach Wien, Niederösterreich, Salzburg, der Steiermark und Tirol das sechste Bundesland, in dem eine Person am Coronavirus erkrankt ist.

Bis gestern, Mittwoch, waren in Vorarlberg 95 Verdachtsfälle aufgetreten, von denen 86 negativ getestet wurden.