In Wien gibt es einen ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Das gab das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA bekannt.

Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen 72-jährigen Mann. Laut dem Büro Hacker befindet er sich in der Isolierabteilung des Krankenhauses Rudolfstiftung in der Landstraße. Nähere Details zu dem Fall wurden vorerst nicht genannt. In Wien wurden zuletzt mehr als 70 Verdachtsfälle negativ getestet.