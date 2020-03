Coronavirus: EU schließt Außengrenzen

Nach den USA schottet sich auch die Europäische Union in der Coronakrise ab.

Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montagnachmittag mitteilte, soll es einen zunächst auf 30 Tage befristeten Einreisestopp an den EU-Außengrenzen geben. Dieser betreffe alle „nicht notwendigen Reisen“, schrieb von der Leyen auf Twitter.

Die Kommissionspräsidentin bestätigte damit eine Aussage des slowenischen Ministerpräsidenten Janez Jansa.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020