Coronavirus: FFP2-Masken aus dem Zigarettenautomaten

Mit steigenden Zahlen an Covid-19-Erkrankungen in Österreich und Deutschland, rückt das Tragen von Masken wieder in den Vordergrund.

Besonders mit der erneuten Verschärfung der Maskenpflicht gilt, sich selbst und andere mit Eigenverantwortung zu schützen. 35.000 Zigarettenautomaten stehen Österreichweit zur Befüllung mit FFP2-Masken und Desinfektionstuch zur Verfügung.

Schutz vor zweiter Welle

Coronavirus-Zahlen steigen wieder an. Jederzeit zugängliche Möglichkeiten zum Schutz für andere- aber gleichermaßen für sich selber, treten einmal mehr in den Vordergrund der Gesellschaft. Eric Husberg hat dafür ein nennenswertes Lösungsmodell kreiert: Mit einer FFP2-Maske inklusive Desinfektionstuch – verpackt im Zigarettenschachtelformat, ist das Produkt künftig zum Preis von ca. € 5,50 aus Zigarettenautomaten, Trafiken und Tankstellen in Österreich erhältlich.

Einfach, unkompliziert und kurzfristig kann man sich und andere somit in gesetzlich vorgeschriebenen Bereichen ebenso schützen, wie in Situationen die einem persönlich zu riskant erscheinen. „Einmal mehr ist Aufklärungsarbeit gefragt“ betont Eric Husberg im Gespräch. Zu Recht, denn gewöhnliche Stoffmasken & MNS Masken schützen lediglich vor Tröpfchen Übertragung. Vor den gefährlichen Aerosolen schützen hingegen lediglich FFP2-Masken.

Gesundheit aus dem Zigarettenautomaten

Mit dem Verteilersystem der Zigarettenautomaten sollen bereits bestehende Ressourcen genutzt werden. Immerhin gewährleisten 35.000 Automaten in ganz Österreich, eine flächendeckende Verfügbarkeit für Privatpersonen, Gastgeber, Arbeitgeber oder andere Unternehmen, die eine Möglichkeit zum Schutz anbieten- oder selbst in Anspruch nehmen möchten.

Verkaufsschlager auf dem Österreichischen Markt

Gemeinsam mit Vertriebspartnern wie u.a. Moosmayr GmbH und KP-Plattner GmbH konnten „bereits 30.000 Safe Packs® in Österreich ausgeliefert werden“, so Eric Husberg, Founder von Safe Pack®. Es wurden Zigarettenautomaten, Trafiken & Tankstellen flächendeckend in Österreich bestückt.