Coronavirus: Flüchtlingslager nahe Athen unter Quarantäne gestellt

Der griechische Coronavirus-Krisenstab hat ein Flüchtlingslager im Norden Athens für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Wie der staatliche Rundfunk (ERT) am Donnerstag weiter berichtete, sei die Entscheidung getroffen worden, weil das Virus bei einer Frau nach der Geburt ihres Kindes in einem Krankenhaus in Athen Anfang der Woche festgestellt worden war.

Anschließend waren 20 weitere Flüchtlinge im Lager von Ritsona positiv auf das Virus getestet worden. Im Lager von Ritsona – wo nach Schätzungen der Athener Medien rund 3.000 Menschen leben – ist die Lage bei weitem nicht so schlimm wie in den Lagern auf den Inseln im Osten der Ägäis.

In Griechenland sind bisher 51 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.