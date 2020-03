Coronavirus: GTI-Treffen am Wörthersee abgesagt

Das jährliche GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee findet in diesem Jahr nicht statt. Wie der Bürgermeister von Maria Wörth, Markus Perdacher, am Mittwoch bekannt gab, hat sich die Gemeinde angesichts der ungewissen Situation zur Absage entschlossen, obwohl es erst in der zweiten Maihälfte angesetzt war.

Bis dorthin seien es zwar noch zwei Monate, doch sollte der Erlass verlängert werden, käme ein großer wirtschaftlicher Schaden auf alle Beteiligten zu, da nun die Intensivphase der Vorbereitungen begonnen hätte, so Perdacher in einer Aussendung. Für bereits gekaufte Tickets werde das Geld rückerstattet, Details dazu sind im Internet unter www.woertherseetreffen.at und www.maria-woerth.info zu finden.

Die Kärntner Messen haben unterdessen die vom 3. bis 5. April geplante Freizeitmesse am Klagenfurter Messegelände abgesagt. Der Erlass der Bundesregierung zwinge sie dazu, hieß es in einer Aussendung.