Coronavirus: Immobilienmesse in Wien wird verschoben

Nach dem Veranstaltungsverbot der Bundesregierung wegen des Coronavirus hat die Messe Wien ihre beiden großen Frühjahrsmessen, die Wiener Immobilienmesse sowie die zeitlich stattfindende Schau „Wohnen & Interieur“, verschoben, wie ein Sprecher auf APA-Anfrage sagte. Ein neuer Termin soll in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden.

Der Schaden könne noch nicht abgeschätzt werden, sagte der Sprecher. Die Aussteller hätten aber bereits mit dem Aufbau begonnen.

Wohnen & Interieur hätte am 18. März beginnen sollen, die Immobilienmesse wäre am 21. März gestartet. Beide Messen hätten am 22. März enden sollen.