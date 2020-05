Coronavirus: Infizierten-Zahl in deutschen Asylunterkünften steigt

Die Zahl der Corona-Infektionen in Flüchtlingsheimen in Deutschland steigt einem Bericht zufolge weiter an.

Das Virus verbreite sich in Asylunterkünften ähnlich schnell wie auf Kreuzfahrtschiffen, heißt es der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ zufolge in einer Studie der Universität Bielefeld.

Zu den am stärksten betroffenen Bundesländern zählt demnach Bayern, wo mitunter jeweils mehr als 1.000 Asylbewerber in sogenannten Anker-Zentren untergebracht sind. Laut bayerischem Innenministerium haben sich dort bisher 1.486 Menschen in Asylunterkünften mit Corona infiziert.

20 Einrichtungen stehen demnach derzeit unter Quarantäne. In Regensburg wurden binnen einer Woche derart viele Flüchtlinge positiv auf Covid-19 getestet, dass die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner deutlich überschritten wurde.