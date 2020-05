Coronavirus: Italien will bei Anstieg der Infektionen Maßnahmen wieder verschärfen

Italien ist zur Verschärfung der Vorsichtsmaßnahmen entschlossen, sollten die Epidemiezahlen im Land wieder in die Höhe schnellen. „Wir prüfen die Lage genau“, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli.

„Mit dem richtigen Verhalten seitens der Bürger hoffen wir jedoch, dass die Vorsichtsmaßnahmen aufs Minimum reduziert oder ganz abgeschafft werden“, so Borrelli.

Nach knapp zwei Monaten kompletten Stillstands wegen des Coronavirus hat in Italien am vergangenen Montag die „Phase 2“ begonnen. Damit wurde ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität unternommen.

Zwar lockerte die Regierung die Vorsichtsmaßnahmen geringer, als es sich die Italiener nach siebenwöchiger Quarantäne erhofft hatten, die Menschen erhalten jedoch jetzt ein wenig mehr Bewegungsfreiheit.

Mehrere italienische Regionen machen Druck für eine stärkere Lockerung der Maßnahmen. So fordern sie, dass Kleinhandel, Tourismus und Gastronomie, die erst am 1. Juni neu starten sollen, schon früher wiedereröffnen können. Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien verlangt einen Neustart des Handels bereits ab dem kommenden Montag. Italien gehört mit rund 30.000 Toten und 90.000 aktuell positiv getesteten Menschen zu den am stärksten in Europa von der Pandemie getroffenen Ländern.