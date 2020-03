Coronavirus: Krisen-Sitzungen für OÖ-Kultur

Das Festival Nextcomic von 12. bis 21. März in Linz, Traun, Leonding und Steyr muss durch die Untersagung von größeren Veranstaltungen einige zentrale Programmpunkte streichen: Die Eröffnung wird abgespeckt und ins Freie verlegt, sagte Kuratorin Katharina Acht auf APA-Anfrage. Wie auch in den Kultureinrichtungen des Landes fand bei dem Festival am Nachmittag eine Krisensitzung statt.

Beim Festival Nextcomic wird das Symposium an der Kunstuni und voraussichtlich auch der zum Mitmachen gedachte „Suuuper Sonntag“ entfallen. Details werden erst gegen Abend bekanntgegeben. Landestheater und LIVA, zu der u.a. der Posthof, das Brucknerhaus und die TipsArena gehören, berieten ebenfalls über die weitere Vorgehensweise.

Die Kulturplattform Oberösterreich (KUPF) als Dachverband von über 160 Kulturinitiativen forderte ein Maßnahmenpaket, „um die finanziellen Folgen abzufedern und damit eine drohende Konkurs- und Kündigungswelle“ bei kleineren Kultureinrichtungen abzuwenden. Denn gemeinnützige Kulturinitiativen seien aufgrund der prekären Finanzsituation ohnehin stark gefährdet.

„Im Schnitt organisieren unsere Mitglieder 50 bis 70 Veranstaltungen pro Woche. Ein guter Teil davon ist vom neuen Veranstaltungsverbot betroffen“, betonte KUPF-Geschäftsführer Thomas Diesenreiter in einer Aussendung.