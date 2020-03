Coronavirus – Kurz: „Halten Sie durch“

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rief die Bevölkerung dazu auf, die Maßnahmen gegen das Coronavirus mitzutragen. „Halten Sie durch“, so die zentrale Botschaft des Regierungschefs.

Der Bevölkerung sprach er seinen „großen Dank“ dafür aus, wie sie diese bisher mitgetragen habe. „Das ist ein Marathon. Aber unsere klare Bitte ist: Halten Sie durch. Jeder, der die Maßnahmen mitträgt, ist ein Lebensretter.“

„Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, weiter fortsetzen“, sagte Kurz. „Ich bin mir vollkommen bewusst, dass das viele Entbehrungen bringt, viel Verzicht bedeutet“, und dafür danke er der Bevölkerung. „Wir sind beeindruckt von dem, was Sie leisten und wir bitten Sie: Halten Sie durch!“

Österreich sieht er auf dem richtigen Weg: „Wir tun das richtige. Alle Experten bestätigen uns in den Maßnahmen, die wir setzen.“ Auch andere Staaten würden mittlerweile ähnliche Maßnahmen wie Österreich setzen. Die Zahlen würden beweisen, dass die Schritte auch Wirkung zeigen: So habe man zuletzt weniger als fünf Prozent der Schüler in Betreuung gehabt und der öffentliche Verkehr konnte „massiv reduziert“ werden.

„Wir schaffen das, was wir uns vorgenommen haben: Weniger soziale Kontakte und dadurch auch eine Reduktion der Ansteckungen“, so Kurz.