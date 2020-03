Das Land Oberösterreich hebt die 2018 beschlossene Schuldenbremse auf, teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz in Linz mit. Jetzt sei „nicht mehr die Zeit“ für eine Null-Schulden-Politik.

Man habe sich in den letzten Jahren „Muskeln antrainiert“, die man nun einsetzen könne, so Stelzer.