Coronavirus: Mann bedrohte Frau in Tirol mit Ansteckung

Ein 40-Jähriger hat am Donnerstag in Mils in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) einer 62-Jährigen damit gedroht, sie mit dem Coronavirus anzustecken.

Die Frau, die gerade ihren Hund ausführte, hatte zuvor den Mann dabei erwischt, wie er am Innufer illegal Bauschutt, Pkw-Reifen und andere Abfälle ablagerte, berichtete die Polizei.

Der 40-Jährige behauptete laut Exekutive corona-positiv zu sein.

Er wird wegen gefährlicher Drohung sowie wegen der Verwaltungsübertretung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz und dem Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt.